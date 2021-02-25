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Перенос части рынка "Барабашово" в Харькове: горсовет разблокировал строительство дороги

25 февраля, 13:07

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Власти города обещают поддержку предпринимателям

Городской совет Харьков 24 февраля принял решение отменить аренду земли для ТЦ "Барабашово", что позволит перенести часть торговых мест и построить автомагистраль, которая соединит центр Харькова и Салтовский жилой массив.

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Об этом во время сессии горсовета заявил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

План строительства дороги был разработан еще в 1986 году, а само строительство началось летом 2020-го. Сегодня пропускная способность улицы Моисеевский составляет 500 автомобилей в час, что мало для города-миллионника. Благодаря новой автотрассе ее увеличат до 2000 автомобилей в час.

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Для прокладки трассы необходимо подвинуть около 2000 торговых мест. Городская власть заверила, что предприниматели не пострадают.

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"Всех пугают, что город в данный момент заберет землю и выгонит предпринимателей. Официально перед всеми заявляю: ни один предприниматель не пострадает. Городская земля переходит к подконтрольному городскому совету коммунальному предприятию. Оно четко согласует все тарифы, доведет их до каждого предпринимателя, организует правильную систему работы. Никаких поборов и коррупции, которая в данный момент там процветает, мы не допустим" , – заявил во время сессии и.о. мэра Терехов.

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Он также напомнил, что 39 га земли, на которых работают предприниматели, эксплуатируются концерном "АВЭК" незаконно.

"То есть, деньги не поступают в городской бюджет. Но с предпринимателей – стягиваются" , – заметил он, подтвердив, что предпринимателям помогут перенести торговые места.

Решение об отмене аренды земли концерном "АВЭК" и передачи ее в собственность коммунальному предприятию "Городской торговый рынок" поддержали 54 из 66 депутатов.

Напомним, вместо модульного городка для переселенцев из ОРДЛО в Харькове построят три общежития.

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Харьков Игорь Терехов
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