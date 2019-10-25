Перестрелка в Харькове: появились свидетельства очевидцев

В Харькове у супермаркета произошла стрельба / Фото: Нацполиция

Во время перестрелки в Харькове, которая произошла на парковке возле супермаркета, пули попали в машины двоих покупателей, которые рассказали о происшествии, очевидцами которого им пришлось стать.

Так, женщина по имени Ольга призналась, что она находилась за рулем, когда пули пробили стекла ее машины, сообщает NewsRoom.

"Пули пробили стекла. Я ничего не сообразила даже. Только услышала выстрелы и увидела бегущих мужчин. Я не знаю, что делать, полиция сказала оставаться здесь", – рассказала она.

В свою очередь, владелец второго транспортного средства в момент происшествия находился в магазине и услышал несколько хлопков.

"Мы задержались, сигареты забыли купить, а когда вышли, здесь уже было много людей. Осмотрел свою машину, увидел, что пробито стекло. Правоохранители сказали оставаться здесь. Страшно подумать, что в этот момент я мог быть в салоне", – отметил Валерий.

Сообщается также, что две пули попали в стекло, которым облицован магазин.

Ранее мы сообщали, что во время стрельбы на парковке возле супермаркета в Харькове погиб мужчина по кличке "Тайсон" – "правая рука" криминального авторитета известного по кличке "Жора". Как выяснилось, криминальный авторитет с бандой сидели в кафе, где между ними началась перепалка, которая закончилась перестрелкой на парковке.

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