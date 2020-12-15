Переводили "заработок" в криптовалюту: в Харькове накрыли нелегальную сеть кол-центров (фото)

В Харьковской области правоохранители разоблачили группировку, члены которой под видом работников банковских кол-центров получали доступ к персональным данным людей и присваивали деньги с их счетов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Всего к деятельности кол-центров было привлечено более 100 человек. Месячный доход злоумышленников составлял более 7 млн грн.

Копы установили, что в Харькове было три кол-центра. "Работники" звонили клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные, необходимые для доступа к карточным счетам.

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Затем мошенники переводили деньги со счетов клиентов банков на территорию России. Уже в форме криптовалюты деньги возвращались в Украину.

По информации полиции, группа работала по всем правилам настоящих кол-центров. Были офисы, техника, работали администраторы, которые следили за выполнением "плана".

"Правонарушители широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, действовавшим на территории Украины", - отмечают в полиции.

Правоохранители провели 14 обысков в кол-центрах и помещениях организаторов.

Подозреваемым скоро сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

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Напомним, недавно в Одессе "накрыли" кол-центры, обслуживающие компании из РФ.

Кроме того, в Виннице накрыли нелегальные call-центры, которые похищали до 20 000 долларов в день.

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