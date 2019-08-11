Пока внутрь бронированной машины их не пускают, сначала должны сдать экзамен на полигоне

Танки – не только для мужчин. Первые украинские девушки-танкистки прошли курс молодого бойца. Их – пять. Все – курсантки Харьковского военного института танковых войск. Пока внутрь бронированной машины их не пускают, сначала должны сдать экзамен на полигоне. "Сегодня" видели, справились ли девушки.

Бок о бок девушки преодолевают полосу препятствий. Всю дистанцию ​​- помогают друг другу.

На полигоне они проходят курс молодого бойца – обязательный для всей будущих офицеров. Позади месяц тренировок.

Пока девушек в сам танк не пускают. Они начнут его изучать и обкатывать уже после присяги. А сейчас – только знакомятся с техникой.

И учатся не бояться танка. Для этого есть специальное упражнение – курсантка садится в окоп, а над ней проезжает бронированная многотонная машина.

Испытания выдерживают достойно. Ангелина – из семьи военных. Признается "Сегодня": с детства любит танки.

"У меня не было в детстве игрушек кукол. Не было платьев. Я люблю танки", – делится курсантка.

Ее детская мечта воплотилась именно в этом году – когда девушкам впервые в истории страны позволили поступать в Харьковский военный институт танковых войск. Соответствующие изменения в закон внесли в прошлом году. Отныне у женщин и мужчин – равные права на военной службе.

"Видно, что усердие, огонь в глазах, все это видно. Не только у девочек, у ребят тоже. С девушками увидим – получим опыт. Думаю, что интересный", – говорит Тарас Хлиманцов, преподаватель кафедры тактики Харьковского института танковых войск.

Единственное, чем обеспокоены преподаватели – нелегко девушкам таскать запчасти.

"Например те же танковые аккумуляторы, вот их четыре штуки по 70-т килограмм каждый. И их надо поставить в место механика водителя. Это очень тяжело, а для девушек это будет вообще тяжело", – говорит Василий Омельченко, инженер учебно-тренировочного комплекса Харьковского института танковых войск.

Однако, курсантки убеждают – справятся. Готовы даже женскими безделушками пожертвовать.

Не жалко, говорят, потому что шли в армию не красоту демонстрировать, а защищать свое государство.

Ранее сообщалось, что в Украине в течение последних нескольких лет в Вооруженных силах создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства.

А в 169-м учебном центре "Десна" военные провели тренировки по преодолению водных преград на танке.

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