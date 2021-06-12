Пинал ногами и хватал за волосы: в Харькове подросток жестоко избил девушек (фото, видео)

На видео попало нападение на одну из жертв – он бьет ее руками и ногами, а толпа наблюдает в сторонке за происходящим

В Харькове 16-летний парень напал на девочек и жестоко их избил. Одну из них он бросил на землю и пинал ногами.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

"Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь ещё придется ответить и перед Законом и получить судимость", – говорится в сообщении.

Им оказался Тараник Александр Игоревич 2004 года рождения.

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Что стало причиной такого жестокого поведения неизвестно. На кадрах видно, что за избиением наблюдала компания подростков, но никто даже не попытался остановить нападающего.

По словам Геращенко, во всем этом будет разбираться следователи полиции, прокурор и суд.

Ранее мы сообщали, что в Слобожанском Днепропетровской области местный житель избил девятилетнего мальчика на детской площадке. Дело уже направили на рассмотрение в суд.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковской области мужчина избил четырехлетнего мальчика.У ребенка страшные гематомы и сотрясение мозга.

Кроме того, в Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка.Он с награбленным скрылся с места преступления. Подозреваемого уже арестовали.