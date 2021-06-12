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Пинал ногами и хватал за волосы: в Харькове подросток жестоко избил девушек (фото, видео)

12 июня 2021 17:37

Виктория Барановская Виктория Барановская

На видео попало нападение на одну из жертв – он бьет ее руками и ногами, а толпа наблюдает в сторонке за происходящим

В Харькове 16-летний парень напал на девочек и жестоко их избил. Одну из них он бросил на землю и пинал ногами.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

"Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь ещё придется ответить и перед Законом и получить судимость", – говорится в сообщении.

Им оказался Тараник Александр Игоревич 2004 года рождения.

На видео узнали подростка
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На видео узнали подростка

Что стало причиной такого жестокого поведения неизвестно. На кадрах видно, что за избиением наблюдала компания подростков, но никто даже не попытался остановить нападающего.

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По словам Геращенко, во всем этом будет разбираться следователи полиции, прокурор и суд.

Ранее мы сообщали, что в Слобожанском Днепропетровской области местный житель избил девятилетнего мальчика на детской площадке. Дело уже направили на рассмотрение в суд.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковской области мужчина избил четырехлетнего мальчика.У ребенка страшные гематомы и сотрясение мозга.

Кроме того, в Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка.Он с награбленным скрылся с места преступления. Подозреваемого уже арестовали.

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