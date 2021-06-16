"Пишу курсовую работу на е**чем украинском языке": студентка из Харькова возмутила Сеть (видео)

Девушке не понравилось, что она должна писать курсовую работу на государственном языке, она заявила, что украинский язык насилует ее психику

В Харькове студентка, используя нецензурную лексику, в своих социальных сетях возмутилась тем, что ей нужно писать курсовую работу на украинском языке.

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Об этом сообщает организация "Мова на часі" на своей странице в Facebook.

Студентка из Харькова спровоцировала новый языковой скандал. Фото: t.me/catars_is

В своих Instagram-историях Маргарита заявила, что часть материалов она и так перевела с английского, а теперь ей придется делать еще один перевод.

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"Пишу курсовую работу на е**чем украинском языке. Вот понимаю, что украинская власть – она меня ущемляет, ущемляет мои права. Что значит – я не могу писать свою работу, в которой мои научные заключения, мои выводы, в которой описано, как я проводила эту работу, почему я не могу писать ее на русском языке. Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы", – сказала Маргарита.

Позже девушка закрыла свой аккаунт от посторонних. Видео, которое она записала, вызвало волну негатива от пользователей.

По информации Telegram-канала Катарсис, девушку зовут Маргарита Мальцева. Сообщается, что она уже якобы объяснила свое скандальное заявление. По ее словам, некоторые регионы Украины якобы не приспособлены к украинскому языку, а языковую реформу она назвала бредом.

Ранее мы сообщали, что 18-летняя жительница Ирпеня Киевской области Диана Калеганова нецензурно высказалась об украинском языке.

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Также напомним, в Киеве компания Nestle из-за украинского языка попала в скандал.