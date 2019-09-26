Осенний призыв в Харькове: на службу планируют набрать 1300

В Харькове и области на службу призовут 1300 мужчин. Фото: khovk.org

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В Харькове и области с 1 октября стартует осенняя призывная кампания, в рамках которой планируют пополнить ряды новобранцев на 1300 человек с небольшим резервом.

Как сообщили в областной государственной администрации, в каждом районе города и области уже работают призывные комиссии.

По словам военного комиссара Харьковской области Юрия Калгушкина, военнообязанные в течение 10 дней после старта призыва должны явиться в комиссариат независимо от того, пришла им повестка или нет.

"Срок прохождения службы для лиц, имеющих высшее образование – 12 месяцев, для лиц без высшего образования – 18 месяцев", — сказал Калгушкин.

Также он напомнил, что в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе срочников не направляют.

Ранее сообщалось, что в рамках весеннего призыва в Киеве должны были призвать 780 человек.

В то же время в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" вопрос.

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