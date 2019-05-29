Планы на лето: харьковчанам предлагают рыбалку, серфинг и другие варианты отпуска

На время летнего отпуска желающие могут арендовать коттедж или предаться активному отдыху

Желающие могут поудить рыбу и отдохнуть от городского шума. Фото: baranovo.com.ua.

На время летнего отпуска тем харьковчанам, которым не удастся вырваться за пределы области, предложили множество вариантов для отдыха. Корреспонденты "Сегодня" собрали наиболее интересные предложения.

ТРАДИЦИОННО

Не теряет популярности отдых на базах отдыха и в отелях, расположенных на берегу местных водоемов. В среднем аренда апартаментов или домика на сутки затянет от 300 до 3000 грн. Цена зависит от уровня комфорта апартаментов.

Однако бытовыми условиями и наличием водоема современного туриста уже не заманишь, поэтому харьковские курорты включают в пакет услуг водные лыжи, катание на лодке и катамаране, рыбалку, спортивные игры, прокат велосипедов и караоке.

Фото: soicha.com.ua

К примеру, на Печенежском водохранилище в комплексе Soich Park в селе Хотомля работает серф-станция, а номер обойдется в сумму от 180 до 1500 гривен в сутки. Аквапарком, бассейном и спа-процедурами заманивают отдыхающих в отель Carnaval Resort & Spa, который находится в Национальном природном парке "Гомольшанские леса". Апартаменты здесь обойдутся от 610 до 2290 грн за сутки, а коттеджи — 1360-2590 грн.

Любителей рыбалки ждут на базе отдыха "Болибоки" в Дергачевском районе, где есть собственный пруд, из которого можно вытащить карася, карпа, белого амура или толстолобика. Аренда домика здесь обойдется в 1000-1950 гривен.

НЕСТАНДАРТ

Организаторы делают туристам и весьма необычные предложения. К примеру, родительский клуб Madonna устраивает четырехдневные "Мама-туры": мамы с детворой от рождения до четырех лет могут отправиться в отель на берегу реки Северский Донец в селе Гайдары. Цена отдыха по системе "все включено" составляет 8600-9000 грн.

"На протяжении нескольких лет мы выезжаем с мамами и детками подальше от городской суеты и летней духоты! Каждый день — интересные занятия для детей, игры, тренинги, гимнастика, семинары, обучение плаванию в бассейне", — рассказали нам в клубе.

Кроме того, можно встретить частные детские лагеря, которые устраивают заезды на территории баз отдыха, что позволяет организовать семейный отпуск.

"Я сейчас ищу базу отдыха с детским лагерем на территории. Думаю, это отличное решение – 8-летний ребенок в лагере, а мы рядом арендуем номер. Все отдыхают, и ребенок под присмотром", — говорит харьковчанка Екатерина Мищенко.

С ПАЛАТКОЙ НА БАЙДАРКЕ

Желающие найти единение с природой предпочитают отдыхать в палатках. На территории того же комплекса Soich Park можно остановиться со своим укрытием. В таком случае аренда места под размещение палатки обойдется в 50 гривен с человека за сутки отдыха.

"Дикарями" в области чаще всего отдыхают на берегу Печенежского водохранилища, у рек Северский Донец, Мжа, а также в поселках Старый Салтов, Валки, в городе Люботин.

"Этим летом хотим посетить национальный парк "Гомольшанские леса", пожить там в палатках, тем более там это разрешено, да и цены приятные: с человека берут 15 грн в сутки, собираем компанию и снаряжение", — рассказывает харьковчанин Алексей Коломиец.

Активный отдых от городской суеты обещают организаторы сплавов на байдарках. К примеру, маршрут продолжительностью от одного до четырех дней по реке Северский Донец с ночевкой в палатках обойдется в 600-1800 грн. В стоимость входят прокат снаряжения, питание и сопровождение инструктора. Сплав на байдарках предлагают и туроператоры. В последнем случае туристы ночуют на базе отдыха.

Напомним, ранее мы собрали самые интересные варианты сэкономить во время летнего отдыха. Также мы писали о советах экспертов насчет того, где прятать деньги во время путешествия. Кроме того, "Сегодня" публиковали список необходимых документов для отдыха за границей с детьми.

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