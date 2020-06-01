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"Плавающие" автомобили: ливни продолжают затапливать Харьков (видео)

1 июня, 11:37

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Ливнестоки не справляются с таким количеством воды

Харьков, который начало затапливать из-за продолжительных дождей еще 28 мая, до сих пор стоит в воде. Последний раз сильный ливень накрыл город 31 мая. В YouTube размещают видео с последствиями стихии.

На кадрах видны подтопленные улицы из-за воды, с которой не справилась ливневая канализация. Уровень воды достигал половины колес легковых автомобилей, транспортные средства буквально "плывут" по воде.

Ранее по затопленным дорогам люди перемещались даже на надувных лодках.

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Главный метеоролог Украины Наталка Диденко рассказала, что первые дни июня будут также дождливые. 1 июня погода в северных и западных областях все еще будет напоминать скорее весну. Днем ожидается 9-13 градусов. В центральных областях в понедельник прогнозируют 12-18 градусов. Теплее всего будет на юге и востоке Украины: 17-22 градуса.

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Напомним, вчера в харьковском торговом центре "Караван" произошло ЧП: из-под плитки в здании бил метровый "фонтан". Вода быстро распространилась по помещению. Посетителей эвакуировали с помощью пожарной тревоги. В соцсетях опубликовали видео происшествия.

А тем в временем Карпаты второй день подряд засыпает снегом. Сейчас на горе Поп Иван сохраняется плохая видимость, температура воздуха около 0 градусов. Появилось фото.

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Харьков потоп ливни погода в Украине

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