По центру Харькова разгуливал мужчина с гранатой (видео)

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Харькове у прохожего изъяли гранату Ф-1. Боеприпас был обнаружен правоохранителями в вестибюле станции метро "Площадь Конституции". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции 27 января около 22:30. Известно, что владельцу боеприпаса 39 лет, он – житель пгт Васищево.

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На место ЧП выезжали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

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Напомним, недавно в Харькове полиция задержала мужчину, который ходил по городу с автоматом. 26-летний житель Балаклейского района заявил, что хотел сдать ружье в ломбард.

А в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, им оказался 38-летний местный житель.

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