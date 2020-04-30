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По Харькову бегала голая женщина с отрезанной человеческой головой

30 апреля, 10:06

Тина Наринецкая

Девушка с ножом бросалась на копов

По Харькову , где ранее обнаружили жуткую находку, бегала обнаженная женщина с отрезанной человеческой головой в пакете. Ее уже задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.

"30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", – рассказали копы.

Женщину уже задержали, но объяснять, что произошло, полицейским она не захотела. Сейчас ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

Кроме того, утром к копам обратился 40-летний житель села Подворки. Он рассказал, что утром в своем доме он нашел обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью. Туда уже выехали полицейские, все обстоятельства устанавливаются.

Как сообщают местные Telegram-каналы, женщина при задержании пыталась сопротивляться и бросалась с ножом на полицейских.

Напомним, ранее в Киеве из днепровского залива Собачье гирло рыбаки достали пакет, в котором находилась человеческая голова.

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