Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

По Харькову ночью бегала босая и без верхней одежды двухлетняя девочка: что произошло

2 июня, 11:20

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Родителей ребенка уже нашли

Жители Харькова ночью на улице заметили маленького ребенка. Девочка гуляла одна босиком и без верхней одежды, сообщили местные Telegram-каналы.

Нашли малышку на улице Мира. Туда же после звонка в отделение примчались патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной превенции Индустриального отдела полиции и "скорая".

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, ребенку – всего 1 год и 10 месяцев. Копы нашли родителей девочки. По их словам, дверь квартиры открыл собака, и малышка выбежала на улицу. Эта семья ранее в поле зрения полиции не попадала.

Реклама

"Полицейские составили в отношении родителей протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отметили копы.

Сейчас же девочка находится в одной из районных больниц. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В тренде
Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

Напомним, ранее во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков.

А в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков родители полиция девочка полицейские

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили "здоровыми" людьмиХарьков
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человек
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человекХарьков
Гибель матери и младенца в Харькове: что рассказал отец семейства
Гибель матери и младенца в Харькове: что рассказал отец семействаХарьков
Ревность матери и 75 ударов ножом: всплыли новые подробности убийства девочки под Харьковом
Ревность матери и 75 ударов ножом: всплыли новые подробности убийства девочки под ХарьковомХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять