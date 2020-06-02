По Харькову ночью бегала босая и без верхней одежды двухлетняя девочка: что произошло

Жители Харькова ночью на улице заметили маленького ребенка. Девочка гуляла одна босиком и без верхней одежды, сообщили местные Telegram-каналы.

Нашли малышку на улице Мира. Туда же после звонка в отделение примчались патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной превенции Индустриального отдела полиции и "скорая".

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, ребенку – всего 1 год и 10 месяцев. Копы нашли родителей девочки. По их словам, дверь квартиры открыл собака, и малышка выбежала на улицу. Эта семья ранее в поле зрения полиции не попадала.

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"Полицейские составили в отношении родителей протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отметили копы.

Сейчас же девочка находится в одной из районных больниц. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Напомним, ранее во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков.

А в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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