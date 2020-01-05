По Харькову разгуливал мужчина с автоматом

/ Фото: Нацполиция

В Харькове полиция задержала мужчину, который ходил по городу с автоматом. Об этом сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.

"4 января в 13.06 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина ходит человек, у которого в руках предмет, похожий на автомат. На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. По адресу полицейские обнаружили 26-летнего жителя Балаклеи, который имел при себе ружье", – рассказали правоохранители.

В свою очередь 26-летний житель Балаклейского района заявил, что хотел сдать ружье в ломбард.

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Оружие у мужчины изъяли. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Каменском Днепропетровской области неизвестные обстреляли из автомата ворота дома начальника Южного отделения полиции Дмитрия Сидорчука. На месте происшествия было обнаружено около 30-ти гильз от патронов 5, 45 мм.

Также ране в Киеве иностранцы устроили стрельбу в кафе на Оболони.

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