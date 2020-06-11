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Поборол коронавирус и пневмонию: главврач Харьковской больницы вернулся к работе

11 июня, 15:52

Руслан Ровик Руслан Ровик

О своем выздоровлении медик рассказал журналистам

Главный врач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов, у которого подтвердили коронавирус и двустороннюю пневмонию, выздоровел и вернулся к работе.

Об этом сам медик рассказал журналистам, заверив, что он чувствует себя нормально, сообщает NewsRoom.

"Сегодня у меня первый рабочий день. Сейчас чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и дальше. По поводу пневмонии через семь дней пройду контрольный КТ (компьютерную томограмму – Ред.), раньше этого сделать нельзя", – заявил Нартов.

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Напомним, ранее в Харькове в областную инфекционную больницу, которая была определена как профильная для пациентов с COVID-19, госпитализировали почти 70 пациентов, у которых не было коронавируса.

Кроме того, в Харькове заболели 20 сотрудников областной больницы, в том числе и Павел Нартов.

Также в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Харьков инфекция выздоровление коронавирус медик

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