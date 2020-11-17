Почти 200 тысяч за "закрытые глаза": в Харькове налоговик погорел на взятках

В Харьковской области правоохранители разоблачили на систематических взятках начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы Украины в области.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Установлено, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за нереагирование на сделки с подакцизной продукцией и непривлечение его к уголовной ответственности. Посредником был знакомый налоговика.

Так, правоохранители задокументировали два эпизода, когда чиновник получал от одного предпринимателя 170 000 гривен взятки. Ему уже сообщено о подозрении. Продолжаются обыски по местам работы и в домах чиновника и посредника.

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Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.

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