Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)

В Харьковской области произошло лобовое столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Toyota. В результате ДТП погибли два человека.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 21 октября в 7:00 на 493 км автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский". 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки "ЗАЗ" скончались на месте.

В иномарке находились двое мужчин – 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, парни находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Telegram-канала "Труха Харьков", погибли полковник ГСЧС с женой.

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"Ранее, водитель Тойоты привлекался по 130, на месте отец – бывший гаишник, пытается замять дело", – говорится в сообщении.

Информацию о происшествии внесли в Единый учет. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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Видео: Telegram-канал/Веха Харьков

Видео: Telegram-канал/ХС Харьков

Ранее мы сообщали, что в Харькове иномарка слетела с моста в реку.

Также напомним, на Прикарпатье случилось смертельное ДТП.

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