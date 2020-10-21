Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)

В Харьковской области произошло лобовое столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Toyota. В результате ДТП погибли два человека.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 21 октября в 7:00 на 493 км автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский". 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки "ЗАЗ" скончались на месте.
В иномарке находились двое мужчин – 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, парни находились в состоянии алкогольного опьянения.
По данным Telegram-канала "Труха Харьков", погибли полковник ГСЧС с женой.
"Ранее, водитель Тойоты привлекался по 130, на месте отец – бывший гаишник, пытается замять дело", – говорится в сообщении.
Информацию о происшествии внесли в Единый учет. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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Ранее мы сообщали, что в Харькове иномарка слетела с моста в реку.
Также напомним, на Прикарпатье случилось смертельное ДТП.
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