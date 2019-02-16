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Под Харьковом электричка насмерть сбила 16-летнего парня

Сегодня, 12:34

Электропоезд насмерть сбил подростка

Фото: bagnet.org
Фото: bagnet.org.
Под Харьковом электричка насмерть сбила 16-летнего парня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg Харьков Электропоезд насмерть сбил подростка

В Харьковской области недалеко от поселка Слобожанское Змиевского района пригородный электропоезд сообщением "Харьков-Изюм" насмерть сбил 16-летнего жителя Змиевского района.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по предварительным данным, парень переходил железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Следователем открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей. 

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Тег поезд, электричка, харьковская область

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