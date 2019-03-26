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Под Харьковом горели 200 "квадратов" травы: погиб мужчина

Сегодня, 09:51

Огонь перекинулся на одну заброшенную застройку

Фото: ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГСЧС в Харьковской области.
Под Харьковом горели 200 "квадратов" травы: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9d3/920/5c99d392089f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9d3/920/5c99d392089f8.jpg Харьков Огонь перекинулся на одну заброшенную застройку

Под Харьковом пожар охватил 200 квадратных метров сухой травы. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар произошел 25 марта в поселке Высокий Харьковского района: там на территории 200 квадратных метров горела сухая трава. Огонь уже вплотную подобрался к жилым домам и надворным постройкам. Пламя успело переброситься на заброшенное здание.

"Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Вскоре на месте выжженной травы они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшим оказался мужчина, 1949 года рождения", – рассказали в ГСЧС.

Как выяснилось, мужчина возился по хозяйству и вдруг заметил пожар. Больной гипертонией, он все равно решил самостоятельно потушить огонь. Но во время тушения пожара ему стало плохо, и он упал в огонь.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег Харьков, пожар, мужчина, харьковская область, трава, ГСЧС, погибший

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