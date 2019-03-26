Под Харьковом горели 200 "квадратов" травы: погиб мужчина
Огонь перекинулся на одну заброшенную застройку
Под Харьковом пожар охватил 200 квадратных метров сухой травы. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Пожар произошел 25 марта в поселке Высокий Харьковского района: там на территории 200 квадратных метров горела сухая трава. Огонь уже вплотную подобрался к жилым домам и надворным постройкам. Пламя успело переброситься на заброшенное здание.
"Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Вскоре на месте выжженной травы они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшим оказался мужчина, 1949 года рождения", – рассказали в ГСЧС.
Как выяснилось, мужчина возился по хозяйству и вдруг заметил пожар. Больной гипертонией, он все равно решил самостоятельно потушить огонь. Но во время тушения пожара ему стало плохо, и он упал в огонь.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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