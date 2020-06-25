Под Харьковом изнасиловали 50-летнюю женщину: задержан молодой мужчина

В Харьковской области, где недавно мужчина пытался изнасиловать ребенка, жертвой сексуального насилия стала 50-летняя женщина.

Как рассказали в местной полиции, инцидент произошел 23 июня в селе Подворки Дергачевского района. К копам обратилась сама пострадавшая. По ее словам, тогда в лесном массиве на нее напал незнакомец. Он с применением физического насилия изнасиловал женщину.

Подозреваемого в изнасиловании уже задержали, ему 34 года. Также известно, что мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж.

"По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что задержанному теперь грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил человеку, который изнасиловал его жену.

А в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

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