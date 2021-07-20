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Под Харьковом СБУ задержала "экс-депутата "Л/ДНР": видео облавы

20 июля 2021 14:10

Богдан Приходько Богдан Приходько

Злоумышленник занимался подрывной деятельностью против Украины

У задержанного обнаружили "паспорт гражданина ЛНР". Фото: коллаж "Сегодня"

У задержанного обнаружили "паспорт гражданина ЛНР". Фото: коллаж "Сегодня"

В Харьковской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала экс-депутата "парламентов" так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 20 июля.

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"Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска у задержанного обнаружен "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственных образований. Следствием установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР".

"Власти" так называемых "республик" неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины", – добавили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

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также журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в телеграм видео задержания "экс-депутата".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве задержали боевика "ЛНР", который прибыл в Киевскую область для легализации в качестве внутреннего переселенца.

Также недавно мы писали о том, что в Луганской области задержали трех граждан Грузии, среди которых был криминальный авторитет, находившийся в санкционном списке СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

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