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Под Харьковом легковушка с ребенком в салоне влетела в дерево и вспыхнула: фото

8 ноября, 13:35

Водителю и ее 13-летней дочери удалось спастись

Под Харьковом произошло жуткое ДТП – легковушка, в салоне которого находилась 13-летняя девочка, влетела в дерево и загорелась.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что авария случилась вечером 7 ноября в селе Русская Лозовая в Дергачевском районе. Geely GX2, за рулем которого находилась мать девочки, врезалась в дерево. Вспыхнул пожар, но водителю и ее дочери удалось спастись. Они получили травмы, но от госпитализации отказались.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Харьков ребенок дерево харьковская область столкновение ГСЧС

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