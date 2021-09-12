Под Харьковом машина с людьми скатилась в воду: есть погибшие (фото)

Спасатели более трех часов доставали микроавтобус, предположительно, с глубины пяти метров

Место трагедии. Фото: instagram.com/cto_kharkov

На Безлюдовском водохранилище под Харьковом вечером 11 сентября микроавтобус Renault Traffic скатился с берега в воду и утонул. В его салоне находились парень и девушка, выбраться они не смогли.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

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Свидетели трагедии предполагают: пара вечером уединилась в машине на берегу озера. Но в какой-то момент авто сдвинулось с места и съехало в воду. Выбраться пассажиры не смогли. Спасатели доставали микроавтобус с глубины более трех часов. Помогали и водолазы.

Фото: instagram.com/cto_kharkov

По предварительным данным, авто перевернулось на бок и находилось на глубине 5 метров. Около 0:40 12 сентября спасатели смогли вытащить его из воды с помощью троса.

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Фото: instagram.com/cto_kharkov

Правоохранители начали расследование.

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нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

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