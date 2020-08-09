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Под Харьковом мужчина остался без руки и обеих ног после взрыва баллона

9 августа, 06:07

Руслан Ровик Руслан Ровик

Инцидент случился во время сварочных работ

В Первомайском районе Харьковской области во время сварочных работ во дворе дома в селе Семеновка прогремел взрыв. В результате инцидента 39-летний мужчина лишился обеих ног и левой руки.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По предварительной информации, инцидент произошел, когда мужчина вел сварку тракторной косилки.

Пострадавшего доставили в больницу с травматической ампутацией трех конечностей. За его жизнь борются врачи.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области произошел взрыв на предприятии в Баштанке. Как выяснилось, двое мужчин проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF и допустили детонацию топлива, которым он был заполнен.

В результате произошел взрыв. Пострадавших госпитализировали в реанимацию местной больницы, однако в течение суток они оба умерли.

Также новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице. Детонация произошла в шахте лифта. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.

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взрыв харьковская область сварка

Источник: Сегодня

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