Под Харьковом мужчина остался без руки и обеих ног после взрыва баллона

В Первомайском районе Харьковской области во время сварочных работ во дворе дома в селе Семеновка прогремел взрыв. В результате инцидента 39-летний мужчина лишился обеих ног и левой руки.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
По предварительной информации, инцидент произошел, когда мужчина вел сварку тракторной косилки.
Пострадавшего доставили в больницу с травматической ампутацией трех конечностей. За его жизнь борются врачи.
Ранее мы сообщали, что в Николаевской области произошел взрыв на предприятии в Баштанке. Как выяснилось, двое мужчин проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF и допустили детонацию топлива, которым он был заполнен.
В результате произошел взрыв. Пострадавших госпитализировали в реанимацию местной больницы, однако в течение суток они оба умерли.
Также новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице. Детонация произошла в шахте лифта. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.
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