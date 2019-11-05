Под Харьковом мужчина развращал семилетнюю племянницу

Мужчине теперь грозит до восьми лет за решеткой

Фото из открытых источников (иллюстрация)

В поселке Безлюдовка под Харьковом произошел вопиющий случай – семилетнюю девочку развращал ее родной дядя. Мужчину уже задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Копам об инциденте рассказала мать девочки. Как выяснилось, вечером женщина уложила дочь и трехлетнего сына спать и ненадолго ушла из дома. Когда она вернулась, то увидела, что ее полуобнаженный брат лежит возле детей в постели и трогает девочку.

Отметим, что 37-летний мужчина только год назад вернулся из мест лишения свободы. Последние несколько недель он жил у сестры. Задержанному уже сообщили о подозрении, ему теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, на днях полиция Киевской области задержала педофила из города Обухов, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки. Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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