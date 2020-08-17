Под Харьковом мужчина упал в бункер с зерном и погиб

В селе Кутузовка под Харьковом произошла трагедия – мужчина упал с высоты в бункер с зерном и погиб от полученных травм.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожности самого 53-летнего сотрудника сельхозпредприятия.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции, которая расследует все обстоятельства трагедии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева из окна больницы №12 на улице Подвысоцкого выпал пациент. После падения мужчина выжил, а машина получила сильные повреждения.

Также напомним, в столице из окна высотки выпал мужчина. Он проживал в квартире на седьмом этаже. В момент случившегося дома была его падчерица и семилетняя девочка. Как оказалось, мужчина злоупотреблял алкоголем и между родственниками возник конфликт. Он якобы неоднократно угрожал, что покончит жизнь самоубийством.

Кроме того, в Одесской области двое детей выпали из окна, подробности в видеосюжете:

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