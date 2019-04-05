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Под Харьковом мужчина во время ссоры бросил в незнакомца гранату

Сегодня, 14:16

Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"

В Харькове возле детсада нашли корпус гранаты
В Харькове возле детсада нашли корпус гранаты. Фото: Нацполиция
Под Харьковом мужчина во время ссоры бросил в незнакомца гранату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bba/fbe/5c8bbafbefcc2.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bba/fbe/5c8bbafbefcc2.jpeg Харьков Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"

В Харьковской области после ссоры двоих мужчин в селе Малая Рогань прогремел взрыв гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Инцидент произошел вечером 3 апреля, когда один из спорщиков, разъярившись во время ссоры, бросил гранату в своего оппонента. К счастью, его противник успел забежать в дом до взрыва и, таким образом, обошлось без пострадавших.

С места взрыва эксперты собрали осколки гранаты, а в полиции открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Тег взрыв, граната, харьковская область

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