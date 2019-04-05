Под Харьковом мужчина во время ссоры бросил в незнакомца гранату
Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство"
В Харьковской области после ссоры двоих мужчин в селе Малая Рогань прогремел взрыв гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Инцидент произошел вечером 3 апреля, когда один из спорщиков, разъярившись во время ссоры, бросил гранату в своего оппонента. К счастью, его противник успел забежать в дом до взрыва и, таким образом, обошлось без пострадавших.
С места взрыва эксперты собрали осколки гранаты, а в полиции открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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