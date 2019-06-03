Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Под Харьковом мужчина застрелил сына и покончил с собой

3 июня, 09:33

Пьяный отец пустил пулю в голову своему сыну, а потом совершил самоубийство

Фото: Pixabay

Под Харьковом мужчина застрелил сына, а после этого покончил с собой. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла в Чугуеве на улице Уланской.

К полицейским обратилась женщина, которая услышала звуки выстрелов. Прибывшие на место происшествия копы выяснили, что мужчина пустил пулю в голову своему 36-летнему сыну, а после этого пошел в дом и застрелился из обреза.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Были открыты уголовные производства по факту убийства и самоубийства. По предварительной информации, в момент совершения преступления 61-летний мужчина был пьян.

Ранее в управлении Нацполиции по Житомирской области сообщили об убийстве пятилетней Даши Макарчук. По информации стражей порядка, 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Овручского района родители убили своего 5-летнего ребенка.

Погибшая девочка раньше была изъята из своей семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям. Сейчас оба родителя задержаны. Начато уголовное производство.

Напомним, ранее стали известны подробности убийства полицейского начальника под Киевом. Также мы сообщали об убийстве четы фермеров в Николаевской области.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, чугуев, самоубийство, харьковская область

Вы сейчас просматриваете новость " Под Харьковом мужчина застрелил сына и покончил с собой". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье мальчик два дня пробыл в квартире с мертвыми родителями

Вчера, 11:54

Мать ребенка нашли убитой, а ее сожителя повешенного на двери

В Киеве разгорелся скандал вокруг жестокого убийства студента

31 мая, 09:21

Подозреваемые оказались членами общественных организаций

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Как стирать обувь в стиральной машине

Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

10 причин почему жить одному — здорово

Врачи предостерегают: кормление белок с рук может быть опасным

Почему помидоры на вкус не похожи на помидоры?

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

Диета по группе крови: охотничья первая

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Битва двух гигантов змеиного мира — кобра против питона

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь