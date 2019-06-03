Под Харьковом мужчина застрелил сына и покончил с собой

Пьяный отец пустил пулю в голову своему сыну, а потом совершил самоубийство

Фото: Pixabay

Под Харьковом мужчина застрелил сына, а после этого покончил с собой. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла в Чугуеве на улице Уланской.

К полицейским обратилась женщина, которая услышала звуки выстрелов. Прибывшие на место происшествия копы выяснили, что мужчина пустил пулю в голову своему 36-летнему сыну, а после этого пошел в дом и застрелился из обреза.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Были открыты уголовные производства по факту убийства и самоубийства. По предварительной информации, в момент совершения преступления 61-летний мужчина был пьян.

Ранее в управлении Нацполиции по Житомирской области сообщили об убийстве пятилетней Даши Макарчук. По информации стражей порядка, 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Овручского района родители убили своего 5-летнего ребенка.

Погибшая девочка раньше была изъята из своей семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям. Сейчас оба родителя задержаны. Начато уголовное производство.

Напомним, ранее стали известны подробности убийства полицейского начальника под Киевом. Также мы сообщали об убийстве четы фермеров в Николаевской области.





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