Под Харьковом мужчина жестоко расправился с отчимом своей возлюбленной

В Харьковской области правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 30-летний житель села Кирилловка Красноградского района, ранее судимый за аналогичное преступление, зарезал отчима своей сожительницы.

О страшном событии в полицию около полуночи сообщила падчерица убитого. 45-летняя женщина рассказала, что когда она попала в дом, то увидела разбросанные пустые бутылки из-под алкоголя, пятна крови на диване, которые были прикрыты подушками, и сожителя в нетрезвом состоянии.

Мужчина признался, что убил отчима женщины и спрятал тело в погребе. Отобрав у женщины деньги, он пошел пить дальше.

За считанные часы правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его. В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что после застолья между злоумышленником и отчимом сожительницы возникла ссора.

Во время конфликта задержанный нанес несколько ударов кухонным ножом 61-летнему мужчине в область грудной клетки и живота. От полученных травм пострадавший скончался. После совершенного злоумышленник вынес тело погибшего в погреб и накрыл тряпками.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области сын зарезал мать и ранил отца из-за упреков в безделье.

Также напомним, в Кривом Роге мужчина с ножом бросался на проходящих мимо людей, двое людей погибли, еще восемь ранены, среди них 8-летний ребенок.

Задержанный в Кривом Роге "потрошитель"

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