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Под Харьковом накрыли подпольные водочные цеха

Сегодня, 09:32

Суррогат продавали через интернет по всей территории Украины

Фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Под Харьковом накрыли подпольные водочные цеха //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/760/030/5c8760030db2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/760/030/5c8760030db2b.jpg Харьков Суррогат продавали через интернет по всей территории Украины

В Харьковской области прокуратура региона совместно с ГФС разоблачили подпольные цеха, на которых изготовляли ликеро-водочные изделия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Во время обысков там обнаружили 990 литров спирта и более двух тысяч литров ликеро-водочных изделий. Также было найдено оборудование для изготовления алкоголя и ароматизаторы.

Как выяснилось, изготовление суррогата наладили два местных жителя. Мужчины изготавливали водку путем смешивания спирта с водой, а чтобы получить виски или коньяк, добавляли ароматизаторы и жженый сахар. Суррогат продавали через интернет по всей территории Украины, а также через розничную сеть на территории Харькова и области. 

"Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 УК Украины. Сейчас в производстве продолжаются первоочередные следственные действия", - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Обухове работал огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем. Со склада вывезли больше двух тысяч бутылок всевозможных марок.

Кроме того, не так давно на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды. Изъяли сам алкоголь и средства производства на сумму в почти миллион гривен.

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Тег Харьков, алкоголь, разоблачение, харьковская область, цех

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