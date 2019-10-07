Под Харьковом неизвестные пытались обокрасть банкомат с помощью надувных шариков – СМИ

В Харьковской области неизвестные пытались обокрасть банкомат с помощью шариков / Фото: Сегодня

В Харьковской области неизвестные попытались ограбить банкомат с помощью воздушных шариков. Инцидент произошел в селе Наталино в ночь на 6 октября.

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники, в полицию обратился работник службы безопасности одного из банков – он заявил, что около 03:30 к банкомату, установленному на фасаде магазина, на мопеде подъехали двое неизвестных.

В руках у них были трубки и несколько надувных шаров. Несколько минут подельники производили какие-то действия возле банкомата, но в итоге уехали ни с чем.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат в Шевченковском районе города, по улице Клочковской. Задержать злоумышленников тогда не удалось.

Ранее в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

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