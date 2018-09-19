Под Харьковом обнаженную женщину сбила машина: появились подробности

Сегодня, 11:31

Копы пока не смогли выяснить обстоятельств этого ДТП

Фото: promin.cv.ua
Фото: promin.cv.ua

В Харькове, где копы каждый месяц останавливают сотни пьяных водителей, в ночь на 16 сентября на Белгородском шоссе ВАЗ сбил полностью обнаженную женщину, которая, по словам очевидцев, вела себя неадекватно и бросалась под колеса машин.

Как сообщили в пресс-службе управления областной полиции, выяснить обстоятельства аварии до сих пор не удалось, передает NewsRoom.

Между тем в Харьковской мэрии заявили, что у пострадавшей диагностированы переломы верхних и нижних конечностей, однако ее жизни ничего не угрожает, а в полиции отметили, что женщина также получила травму челюсти и не может общаться со следователями.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в Украине за полгода было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
авария, ДТП, Харьков

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