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Под Харьковом парень чуть не сгорел, спасая машину

Сегодня, 16:47

Парень попытался откатить машину подальше от горящего гаража и получил ожоги лица

Под Харьковом парень чуть не сгорел, спасая машину Харьков Парень попытался откатить машину подальше от горящего гаража и получил ожоги лица

Автомобиль Daewoo Lanos загорелся в гараже на территории частного двора в поселке Краснокутск на ул. Мира, 89. Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

ЧП произошло сегодня, 26 марта, в 8:04. Пожар заметил 25-летний хозяин, который бросился спасать свою машину. Парень попытался откатить машину подальше от гаража и получил ожоги лица. Пострадавшего госпитализировали в Краснокутскую центральную районную больницу.

Когда к месту происшествия прибыли спасатели, площадь пожара составила 30 кв.м. Гараж горел полностью. Огонь успел повредить багажник автомобиля, но хозяин все же смог откатить его на безопасное расстояние. Тушение пожара осложнялось наличием легковоспламеняющихся жидкостей в гараже. Чтобы потушить их спасатели применили пенный генератор. Им удалось спасти жилой дом, стоявший рядом с гаражом.

Огонь локализовали в 8:20, ликвидировали – в 10:05. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

Напомним, ночью в Днепре сгорели два BMW. Сторож уверяет, что не заметил ничего подозрительного.

Также мы писали, что в Одессе ночью сгорела нерастаможенная легковушка. 

Ранее сообщалось, что в Харькове за ночь сгорели семь автомобилей.

Напомним, не так давно в центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок

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Тег пожар, огонь, короткое замыкание, автомобиль

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