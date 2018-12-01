Под Харьковом пассажирский поезд врезался в "книжную" фуру: опубликованы фото

Сегодня, 15:31

На переезде возле села Малиновка водитель грузовика пытался "проскочить" через рельсы

Фото: Twitter @h_kharkov
Фото: Twitter @h_kharkov

В Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Ужгород врезался в грузовик, водитель которого попытался "проскочить" перед составом. Как сообщил в своем Facebook журналист Евгений Спирин, который был пассажиром одного из вагонов, столкновение произошло около 11:30 возле села Малиновка.

"Водитель фуры решил, что проскочит, но застрял. Ехал он не на переезде, а решил просто через рельсы. Когда понял, что поезд не остановится, выпрыгнул из фуры и сбежал", – сообщил он.

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В свою очередь, поезд "на полном ходу врезался "в фуру с книгами" (слова проводника)".

"И вот стоим, второй час, ждем кран, а тут полиция, зеваки и полсела пришли посмотреть, что было в фуре. Хотел пойти вам пофоткать, но из вагонов не выпускают, а потому делать особо нечего", – резюмировал он.

Однако позже людям все же позволили покинуть вагоны, и автор сумел сделать несколько снимков.

Напомним, не так давно в Харьковской области на железнодорожной станции "Жихор" маневровый тепловоз сбил 27-летнюю женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей. У пострадавшей диагностированы значительные травмы: закрытый перелом бедра и голени, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб виска и ссадины на лице.

А поезд "Киев – Ужгород" в Фастове сбил 17-летнего юношу. Парень шел по рельсам и разговаривал по телефону. Когда он увидел поезд, то перебежал на соседнюю колею, однако там навстречу двигался еще один поезд, который и сбил человека.
ДТП, поезд, переезд, грузовик, харьковская область

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"Сегодня"

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