Под Харьковом перевернулась фура со свиньями: поросята разбежались (видео)

После аварии грузовик перевернулся, а перепуганные животные разбежались

В Харьковской области, в селе Коробочкино, недалеко от Чугуева, перевернулась фура, перевозившая свиней.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, грузовик снес электроопору и "легла" на дорогу.

"Перевернулась фура со свиньями! Чугуевский район, село Коробочкино. Свинки разбежались. Остальные кричат ужасно, может, их придавило!" – написали очевидцы.

Также было опубликовано видео с места происшествия – на нем можно увидеть лежащий на обочине грузовик, а также поросят, стоящих неподалеку.

По данным областного управления Нацполиции, авария случилась около 15:15, когда 22-летний водитель DAF не справился с управлением. В результате происшествия шофер получил травмы и был госпитализирован.

В Харьковской области перевернулся грузовик с поросятами

В кузове находилось 180 свиней, часть из них погибла, некоторые разбежались, а другие не смогли выбраться из фуры. В настоящее время полиция ведет проверку обстоятельств ДТП.

Напомним, ранее в Киевской области, во время пожара в селе Ровы бойцы ГСЧС спасли из огня около 350 поросят. Пожарные рассказали, что, когда они прибыли на место происшествия, огнем было охвачено более 500 квадратных метров свинарника.

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