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Под Харьковом подростка ударило током на крыше вагона

Сегодня, 19:24

15-летний парень находится в тяжелом состоянии

Подростка ударило током на крыше вагона
Подростка ударило током на крыше вагона. Фото: Нацполиция

Под Харьковом на станции Мерефа 15-летний подросток получил удар током и черепно-мозговую травму, когда взобрался на крышу вагона-цементовоза и случайно дотронулся до провода контактной сети, и слетел на землю.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, парня доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Инцидент произошел 21 апреля, около 16:50. Факт происшествия внесен в журнал Единого учета заявлений и сообщений, копы продолжают выяснять все обстоятельства несчастного случая.

Как сообщили железнодорожники, на протяжении апреля подобные травмы получили семь человек, из них пятеро – дети до 16 лет. Два случая удара током оказались смертельны.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

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Тег Харьков, подросток, вагон, удар током

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