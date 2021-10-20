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Под Харьковом поезд насмерть сбил девушку: появилось видео момента трагедии

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 октября, 10:50
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В поселке Песочине под Харьковом поезд "Львов – Бахмут" сбил девушку, она умерла на месте
В сети появилось видео момента, как девушку сбил поезд под Харьковом
В сети появилось видео момента, как девушку сбил поезд под Харьковом / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях появилось видео момента трагедии, которая произошла 19 октября.

Об этом пишет местный Telegram-канал.

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На видео видно, что девушка собиралась перейти через железнодорожное полотно. Сначала она пропустила один поезд, а после того как он проехал – начала идти. Но когда она заметила приближающийся второй поезд, то резко пробежала вперед, но уже было поздно.

От полученных травм девушка скончалась мгновенно.

"19-летняя девушка пропустила один поезд, но из-за общего шума и наушников слишком поздно заметила другой", – говорится в сообщении.

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18 октября в городе Смила Черкасской области ученица 9-го класса попала под поезд. Девочка шла в школу. Железнодорожный путь 9-классница переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.

Предварительно у ребенка диагностировали:

  • открытую черепно-мозговую травму,
  • перелом костей черепа,
  • ушиб головного мозга,
  • переломы обеих предплечий.

Ранее мы писали:

  • Во Львовской области 18 вагонов грузового поезда Клепаров – Батево сошли с рельсов и перевернулись. Поезд перевозил щебень и железную руду.
  • Под Киевом поезд сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.

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