Под Харьковом поездом отрезало ногу 16-летней школьнице

Девушка пропустила один состав, а второй не заметила

В Харьковской области 1 ноября около 12:00 на железнодорожной станции Шевченково поезд сбил 16-летнюю девушку. Об этом сообщили пресс-службе областного управления Нацполиции.

По предварительным данным, школьница решила перейти через железнодорожные пути по нерегулируемому переезду в тот момент, когда составы двигались с двух сторон. Один из них она пропустила, а второй – не заметила.

В свою очередь, машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. В результате девушка лишилась правой голени и в состоянии шока была доставлена в реанимацию.

Движение поездов на этом участке остановили на полтора часа. Сейчас полицейские занимаются выяснением обстоятельств трагедии.

Напомним, в Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах. Также мы писали, что в Николаевской области поезд раздавил женщину, а у машиниста не выдержало сердце.

А на станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушку. По предварительной информации, девушка вышла из поезда "Интерсити" сообщением Днепр – Киев. Затем она надела наушники и пошла к вокзалу. Впереди девушки шли другие пассажиры, на которых, вероятно, она и ориентировалась.