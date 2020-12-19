Под Харьковом погиб 11-летний мальчик: съезжал с горки на санках

В Харьковской области в селе Новоселовка Нововодолажского района погиб 11-летний ребенок, который съезжал с горки на санках.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Происшествие случилось около 13:30. Ребенок съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Мальчик умер до приезда медиков.
Тело погибшего ребенка направлено в морг для установления причины смерти.
Полиция внесла обстоятельства дела Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
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