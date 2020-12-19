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Под Харьковом погиб 11-летний мальчик: съезжал с горки на санках

19 декабря, 20:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ребенок умер до приезда медиков

В Харьковской области в селе Новоселовка Нововодолажского района погиб 11-летний ребенок, который съезжал с горки на санках.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Происшествие случилось около 13:30. Ребенок съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Мальчик умер до приезда медиков.

Тело погибшего ребенка направлено в морг для установления причины смерти.

Полиция внесла обстоятельства дела Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Напомним, в Хмельницком после жестокого избиения матерью умерла четырехлетняя девочка.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева горе-родители избивали троих детей.

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Также напомним, в Винницкой области за избиение пасынка мачеху отправили за решетку.

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происшествие убийство полиция
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