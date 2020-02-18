Под Харьковом погибли двое школьников: что произошло

В городе Лозовая в Харьковской области на местном пруду произошла трагедия – под лед провалились трое школьников. Спасти удалось только одного из них.
Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, около 17:00 17 февраля местный житель, проезжая у водоема на автомобиле, заметил парня, который держался за край льда – он тонул. Мужчина позвал на помощь других автомобилистов, взял трос и бросился ребенку на помощь.
Мальчика удалось вытащить на берег. Он оказался 12-летним учеником местного лицея. Подростка с переохлаждением госпитализировали в городскую больницу. Там ребенок рассказал, что на пруду он был не один.
Позже спасатели вытащили из пруда два тела. Погибшие мальчики – ровесники спасенного подростка. Один из них учился в местном лицее, второй – в общеобразовательной школе.
"Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы", – рассказали в ГСЧС.
Напомним, не так давно четыре человека провалились под лед во Львовской области. Трех успели спасти местные жители, один погиб от переохлаждения.
Как правильно извлекать человека из проруби и не утонуть самому – смотрите в сюжете:
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