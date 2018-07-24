Под Харьковом показали страшные фото туалета в одной из школ

В поселке Зачепиловка Харьковской области потребовали немедленного решения вопроса с санитарными условиями в местной школе, где дети вынуждены пользоваться туалетом, который находится в ужасном состоянии.

Фото из школьного туалета были опубликованы в Facebook местной жительницы Оксаны Кононенко, которая утверждает, что санитарным узлом пользуются и школьники, и учителя, и администрация школы.

"Дирекция предлагает детям шести лет такие условия. Обращалась лично к руководству области и на правительственную линию. Никаких изменений, и пока письменных ответов тоже. Есть еще одно помещение для начальных классов – там на 100 человек один унитаз. Поэтому альтернатива сомнительная", – отметила женщина.









Снимки из туалета в школе Зачепиловки, выложенные в интернет, вызвали бурю негодования у пользователей сети.

"Сразу подумала, что такой ужас где-то на базаре или на вокзале в деревне, а это в школе! Последний раз я такое видела лет 17 назад на базаре в Жмеринке", – удивляется пользователь по имени Олеся.

"Я даже не представляла, что такие туалеты вообще возможны в наше время, не то что в школе", – добавляет комментатор по имени Тара.

Как мы сообщали, в Одесской области в городе Балта молния ударила в школу, здание загорелось. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Также стоит напомнить о том, как в одной из школ Чернигова был обнаружен туберкулез. Учеников школы принуждают принимать таблетки от этой опасной болезни.