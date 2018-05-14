Под Харьковом произошел крупный пожар

Сегодня, 17:52

В результате возгорания дачных домиков пострадал один человек

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

Под Харьковом в садовом обществе "Караван" на территории Малоданиловской объединенной территориальной громады произошел крупный пожар. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По данным ведомства, огонь возник в доме № 43 и перебросился в дом № 42.

"На момент прибытия пожарных в доме № 43 огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Кроме этого, на площади 200 квадратных метров горел второй этаж дома №42", – уточняют в ГСЧС.

В результате происшествия ожоги грудной клетки и рук получил житель 43-го дома, которого госпитализировали в ожоговый центр Харькова. Спустя два часа спасателям удалось локализовать возгорание, а еще через три часа – полностью ликвидировать.

Специалисты считают, что предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе в бане.

Напомним, в многоэтажке Харькова произошел смертельный пожар. Из-за сильного задымления, которое представляло угрозу жителям дома, была организована их немедленная эвакуация.

Ранее масштабный пожар произошел в центре Харькова. Огонь тушили 12 пожарных автомобилей.

Также мы писали о крупном ЧП под Харьковом, где горел полигон твердых бытовых отходов.
Харьков, пожар, харьковская область

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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