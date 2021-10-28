Под Харьковом произошел мощный взрыв на АЗС: сгорели два грузовика (фото, видео)

Под утро на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в Харьковской области на АЗС из-за разгерметизации подземной емкости с газом произошел взрыв. Загорелись два грузовика.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
"28 октября в 04:31 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский поблизости с. Рай-Оленовка Харьковского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 куб. м, в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля", – говорится в сообщении.
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К тушению пожара привлекли 40 человек и 9 единиц техники.
Жертв и пострадавших нет.
Под Киевом прогремел мощный взрыв
Буквально вчера в Броварах произошел взрыв на заводе.
Ночью 27 октября взорвалась установка по переработке алюминия в одном из помещений завода. Произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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