Под Харьковом произошел мощный взрыв на АЗС: сгорели два грузовика (фото, видео)

Произошла разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 кубических метров

Под утро на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в Харьковской области на АЗС из-за разгерметизации подземной емкости с газом произошел взрыв. Загорелись два грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Реклама

"28 октября в 04:31 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский поблизости с. Рай-Оленовка Харьковского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 куб. м, в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля", – говорится в сообщении.

В результате взрыва загорелись два грузовика / Фото: ГСЧС

К тушению пожара привлекли 40 человек и 9 единиц техники.

Реклама

Чудом никто не пострадал / Фото: ГСЧС

Жертв и пострадавших нет.

Под Киевом прогремел мощный взрыв

Буквально вчера в Броварах произошел взрыв на заводе.

Реклама

Ночью 27 октября взорвалась установка по переработке алюминия в одном из помещений завода. Произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Вас также могут заинтересовать другие подобные новости: