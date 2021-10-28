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Под Харьковом произошел мощный взрыв на АЗС: сгорели два грузовика (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 октября, 08:39
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Произошла разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 кубических метров

Под утро на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в Харьковской области на АЗС из-за разгерметизации подземной емкости с газом произошел взрыв. Загорелись два грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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"28 октября в 04:31 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский поблизости с. Рай-Оленовка Харьковского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом объемом 18 куб. м, в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля", – говорится в сообщении.

В результате взрыва загорелись два грузовика
В результате взрыва загорелись два грузовика / Фото: ГСЧС

К тушению пожара привлекли 40 человек и 9 единиц техники.

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Чудом никто не пострадал
Чудом никто не пострадал / Фото: ГСЧС

Жертв и пострадавших нет.

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