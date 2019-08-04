Под Харьковом произошло смертельное ДТП: трое погибших

В субботу, 3 августа, в городе Люботин Харьковской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли трое людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Авария произошла около 17:00. По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля марки Renault и ВАЗ-2112 погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки – женщина и мужчина. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения. Сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Полицейские зарегистрировали информацию о событии в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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