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Под Харьковом произошло смертельное ДТП: трое погибших

Сегодня, 00:45

Авария произошла около 17:00 субботы в городе Люботин

Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Под Харьковом произошло смертельное ДТП: трое погибших https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F,%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F,%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харьков Авария произошла около 17:00 субботы в городе Люботин

В субботу, 3 августа, в городе Люботин Харьковской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли трое людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла около 17:00. По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля марки Renault и ВАЗ-2112 погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки – женщина и мужчина. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения. Сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение.

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Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Полицейские зарегистрировали информацию о событии в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП грузовик погибшие харьковская область

Источник: Сегодня

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