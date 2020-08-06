Под Харьковом пропавшего без вести ребенка нашли мертвым: что с ним случилось

В Харьковской области правоохранители нашли тело мальчика, который ушел гулять и не вернулся. По предварительным данным, ребенка засыпало песком на карьере.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП, трагедия произошла в селе Смирновка Лозовского района. 14-летний Владислав Крячко ушел из дома в 17:00 5 августа и не вернулся. Родители ребенка обратились в полицию около 23:30 того же дня.

Правоохранители искали мальчика всю ночь, а утром его тело нашли в местном карьере – ребенка засыпало песком. Факт происшествия зарегистрировали в Лозовском отделе полиции.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области произошла трагедия – в Золочевском районе песком насмерть засыпало восьмилетнюю девочку. Трое детей в возрасте от пяти до девяти лет играли возле песчаного карьера в присутствии родителей. Когда произошел обвал грунта, детей засыпало. Двоих пострадавших сумели вытащить сразу, а девочку нашли лишь спустя 15-20 минут. Она была уже без сознания. Несмотря на попытки, реанимировать ребенка не удалось.

Также напомним, в Донецкой области двухлетнего ребенка засыпало песком.

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