Под Харьковом пять человек провалились под лед: спасли не всех

Один человек погиб, еще трое оказались в больнице с переохлаждением

/ Фото: ГСЧС

В Харьковской области на протяжении дня под лед провалились пять человек, которые вышли на зимнюю рыбалку.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 18 февраля спасателям поступили заявления о том, что в двух разных местах пять человек оказались в ледяной воде.

"В 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что под лед провалились двое рыбаков. Происшествие случилось на водоеме "Победа" города Богодухов Харьковской области на расстоянии около 300 метров от берега", – говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС вместе с местными жителями сумели вытащить из воды одного из рыбаков, жителя Харькова. Второго, который не сумел выбраться из воды, извлекли из проруби позже.

Другой инцидент случился на пруду в селе Ольховка в Харьковском районе – там под лед провалились трое рыбаков.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что на расстоянии 30 метров от берега по грудь в воде находится человек. Двое других рыбаков уже сумели выбраться и находились на берегу.

Чтобы спасти мужчину, который уже сильно замерз, спасатели задействовали пожарные лестницы и спасательные веревки. Добравшись до рыбака, спасатели вытащили его и доставили на берег. Всех троих (один местный житель и двое харьковчан) госпитализировали.

Напомним, ранее в городе Лозовая в Харьковской области на местном пруду произошла трагедия – под лед провалились трое школьников. Спасти удалось только одного из них.

Как правильно извлекать человека из проруби и не утонуть самому – смотрите в сюжете:

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