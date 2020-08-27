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Под Харьковом разоблачили подпольный цех, производивший фальшивые тесты на COVID-19

27 августа, 18:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Были изъяты сотни тысяч подделок стоимостью в 12 миллионов гривен

В Харьковской области разоблачили подпольный цех, который занимался производством поддельных тестов на коронавирус.

Как сообщили в областном управлении Государственной фискальной службы, через подставных лиц фигуранты поставляли поддельные тесты в медицинские учреждения, а в документах указывали лживую информацию о изготовителе.

"В ходе обыска было обнаружено и изъято 200 тысяч единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 тысяч средств тестирования на сумму около 12 миллионов гривен", - говорится в заявлении ГФС.

В настоящее время следствие продолжается. Силовики предпринимают меры для установления причастных к организации незаконного бизнеса.

Напомним, недавно военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в Киевской области масштабное производство опасных для здоровья антисептиков, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ накрыла производство "медицинского" контрафакта.

Как правильно использовать антисептик для рук – смотрите в видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Харьков подделка тесты коронавирус ГФС

Источник: Сегодня

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