Под Харьковом разоблачили рабовладельцев: держали людей в страшных условиях (фото)

Среди "рабов" были женщины и несовершеннолетний, которые не получали зарплаты

В Харьковской области разоблачили фермеров, которые держали в рабстве людей. Стражи порядка установили 12 эпизодов этой преступной деятельности.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в селе Малая Рогань обнаружили девять "рабов".

"Были выявлены девять человек, которых заставляли работать, жить в ужасных условиях и не платили заработной платы. Среди них трое женщин, пятеро мужчин и один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Работникам приходилось ухаживать за стадом из более чем 80 голов рогатого скота и домашними животными.

"В совершении преступления разоблачили 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые на территории собственного фермерского хозяйства занимались вербовкой людей для принудительной работы в своем хозяйстве", – отметили полицейские.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Ранее в Херсонской области освободили из трудового рабства 13 человек. Местный житель заставлял их бесплатно работать на поле.

Также напомним, бандиты похищали и держали в рабстве в "реабилитационных центрах" почти полторы сотни пациентов.

А в Одесской области жители устроили трудовое рабство десяткам людей – подробности в видеосюжете:

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