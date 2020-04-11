Под Харьковом ребенка насмерть придавило могильной плитой

Родители сразу доставили девочку в больницу, но врачи не смогли ее спасти

В Харьковской области произошел несчастный случай – на кладбище в городе Люботин на годовалую девочку упала могильная плита.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, родители сразу же доставили ребенка в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", копы расследуют обстоятельства этой трагедии.

Напомним, ранее в парке Запорожья произошло похожее несчастье – на восьмилетнего ребенка в парке упала скульптура медведя, весом в 200 килограммов, которая не была закреплена должным образом. Ребенок получил тяжелые травмы.

Позже выяснилось, что перед этим происшествием скульптуру демонтировали, и как она оказалась на старом месте – неизвестно. По словам чиновников, родители девочки в момент трагедии отмечали праздник в кафе, расположенном неподалеку.

Незадолго перед этим в киевской детской поликлинике на трехлетнего мальчика упала тяжелая металлическая дверь, которую прислонили к стене.

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