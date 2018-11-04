Под Харьковом ребенку на голову упал телевизор: девочка в реанимации

Сегодня, 05:27

У трехлетней девочки диагностировали целый ряд травм и переломов

Иллюстрация. Фото: tehnot.com
Иллюстрация. Фото: tehnot.com

В поселке Коломак Харьковской области на голову трехлетней девочке упал телевизор. Ребенок был в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Как сообщается на Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время осмотра малышки ей поставили диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа и гематома лба.

Девочку вначале доставили в ближайшее медицинское учреждение – Валковскую центральную районную больницу, однако позже врачи решили из-за ее тяжелого состояния перевести маленькую пациентку в специализированную клинику Харькова – в больницу скорой и неотложной помощи.

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Напомним, не так давно в Харькове на улице Метростроителей возле многоэтажного дома нашли тело 26-летнего мужчины. Как выяснили правоохранители, мужчина выпал из окна собственной квартиры на шестом этаже.

Также ранее в Московском районе Харькова в пруду обнаружили тело молодой женщины. Тело нашли в водоеме на перекрестке улиц Гарибальди и Владислава Зубенко. 

Кроме того, мы сообщали, что в Днепре злоумышленник во время ссоры застрелил из ружья малознакомого мужчину, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил его тело. 
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"Сегодня"

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