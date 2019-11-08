Под Харьковом ребенок застрял в стиральной машине: фото

/ Фото: ГСЧС

В Харьковской области четырехлетний ребенок застрял в барабане стиральной машины и не мог самостоятельно выбраться, и его мать была вынуждена обратиться за помощью спасателей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел 7 ноября в городе Мерефа.

"Прежде всего, спасатели успокоили напуганного мальчика и его маму, и немедленно приступили к операции по спасению. Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС призвали родителей внимательно следить за детьми, чтобы они не делали "квесты" из стиральной машины.

Напомним, что недавно под Киевом полиция в Фастове нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры .

А в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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